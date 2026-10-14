यूजर्स अपने गूगल अकाउंट से इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे

गूगल का नया फीचर, अब प्ले स्टोर पर पब्लिक किए बिना चला सकेंगे अपने ऐप

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:58 pm Oct 14, 202612:58 pm

क्या है खबर?

गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है। इसकी मदद से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता से अपने ऐप बना सकेंगे और उन्हें फोन पर चला सकेंगे। इसके लिए ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर सभी लोगों के लिए जारी करना जरूरी नहीं होगा। यूजर्स अपने गूगल अकाउंट से इन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये ऐप स्टोर पर सर्च करने से नहीं मिलेंगे और इन्हें सिर्फ बनाने वाला व्यक्ति ही देख सकेगा।