गूगल मैसेज में आया नया सुरक्षा फीचर, नग्न या संवेदनशील तस्वीरें हो जाएंगी धुंधली

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:53 am Aug 15, 202508:53 am

क्या है खबर?

गूगल ने एंड्रॉयड पर अपने मैसेजेस ऐप में संवेदनशील कंटेंट चेतावनी का फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कर दिया है। यह फीचर नग्न या संवेदनशील तस्वीरों को पहचानकर उन्हें धुंधला करता है। यूजर बिना तस्वीर देखे उसे हटा सकते हैं और मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर कोई नग्न तस्वीर भेजने या फॉरवर्ड करने का प्रयास करता है, तो उन्हें जोखिमों की चेतावनी दी जाती है और जारी रखने के लिए स्वाइप करना पड़ता है।