गूगल मैसेज में आया नया सुरक्षा फीचर, नग्न या संवेदनशील तस्वीरें हो जाएंगी धुंधली
क्या है खबर?
गूगल ने एंड्रॉयड पर अपने मैसेजेस ऐप में संवेदनशील कंटेंट चेतावनी का फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कर दिया है। यह फीचर नग्न या संवेदनशील तस्वीरों को पहचानकर उन्हें धुंधला करता है। यूजर बिना तस्वीर देखे उसे हटा सकते हैं और मैसेज भेजने वाले को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर कोई नग्न तस्वीर भेजने या फॉरवर्ड करने का प्रयास करता है, तो उन्हें जोखिमों की चेतावनी दी जाती है और जारी रखने के लिए स्वाइप करना पड़ता है।
सुरक्षा
फीचर का इस्तेमाल और सुरक्षा
यह सुविधा पहले बीटा वर्जन में सीमित यूजर्स के लिए थी, लेकिन अब सामान्य यूजर्स भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काम करने के लिए यूजर्स को अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करना आवश्यक है। किशोर अकाउंट पर यह डिफॉल्ट रूप से सक्रिय है, जबकि वयस्क यूजर्स के लिए यह वैकल्पिक है और डिफॉल्ट रूप से बंद रहती है। इस तरह से बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
तरीका
कैसे ऑन करें चेतावनी फीचर?
यूजर्स इस फीचर को सेटिंग्स में जाकर आसानी से चालू कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर दाएं कोने में अपने प्रोफाइल फोटो पर टैप करें, फिर मैसेज सेटिंग्स चुनें और सुरक्षा और सुरक्षा विकल्प पर जाएं। वहां से 'मैनेज सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग' चुनें और सुविधा को सक्रिय करने के लिए गूगल मैसेजेस में चेतावनियां ऑन करें। इससे यूजर्स अपने मैसेज को सुरक्षित तरीके से आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे और बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।