गूगल मैप में जोड़ा जा रहा नया AI फीचर, यात्रियों को मिलेगा पहले से सटीक रास्ता

गूगल अपने ऐप्स में लगाता नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को जोड़ यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में कंपनी ने गूगल मैप्स में एक नया फीचर जोड़ रही है, जिसके तहत ऐप अब यात्रियों के लिए एक बात करने वाला साथी बन जाएगा। जेमिनी AI तकनीक से प्रेरित यह सुविधा ड्राइवर को गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेगी और आस-पास के खाने, खरीदारी या दर्शनीय स्थलों के सुझाव भी देगी।

खासियत सटीक दिशा और हैंड्स-फ्री अनुभव नए AI फीचर्स गूगल मैप्स को दूरी पर आधारित निर्देशों के बजाय लैंडमार्क के जरिए मोड़ दिखाने में सक्षम बनाएंगे। इसका उद्देश्य ड्राइवरों के लिए नेविगेशन अधिक सटीक और आसान बनाना है। हैंड्स-फ्री अनुभव यात्रियों को झंझट-मुक्त सलाह देगा। जेमिनी और अन्य AI चैटबॉट कभी-कभी गलत जानकारी दे सकते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में 'मतिभ्रम' कहा जाता है। गूगल ने सुरक्षा उपायों का वादा किया है जो गलत रास्ते से बचाएंगे।

डाटाबेस डाटाबेस और जानकारी का इस्तेमाल जेमिनी AI पिछले 20 वर्षों में गूगल मैप्स में संग्रहीत लगभग 25 करोड़ स्थानों के डाटाबेस से जानकारी लेगा। इसमें रेस्तरां, दुकानों, दर्शनीय स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की समीक्षा शामिल है। यह डाटा मैप्स को अधिक भरोसेमंद बनाएगा और यात्रियों को सही सुझाव देगा। नई सुविधा टीमों और व्यक्तियों को योजना बनाने, निर्णय लेने और नए स्थलों की खोज में मदद करेगी, जिससे यात्रा और अनुभव दोनों बेहतर होंगे।