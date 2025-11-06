ऐपल AI फीचर्स वाले सिरी के लिए गूगल से जल्द करेगी समझौता, कितना करना होगा भुगतान?

ऐपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने के लिए गूगल से सहायता लेने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल अगले साल नए सिरे से तैयार किए गए सिरी वॉइस असिस्टेंट में गूगल के जेमिनी AI मॉडल का इस्तेमाल करेगी। इस समझौते के तहत, ऐपल गूगल को सालाना लगभग 1 अरब डॉलर (लगभग 90 अरब रुपये) देगी। नया सिरी अगले वसंत तक तैयार होने की उम्मीद है और इसमें नए फीचर्स होंगे।

मॉडल जेमिनी मॉडल और तकनीकी जानकारी रिपोर्ट के अनुसार, गूगल का जेमिनी मॉडल 1.2 लाख करोड़ पैरामीटर वाला है। यह ऐपल के मौजूदा इन-हाउस क्लाउड मॉडल से काफी बड़ा और ताकतवर है, जो सिर्फ 150 अरब पैरामीटर का है। ऐपल के स्थानीय डिवाइस मॉडल में केवल 3 अरब पैरामीटर हैं। इस नए मॉडल से सिरी की वॉइस असिस्टेंट क्षमता बढ़ेगी और जटिल कार्यों को संभालने में मदद मिलेगी। इसे ऐपल के अपने क्लाउड सिस्टम पर चलाया जाएगा।

सुरक्षा डाटा सुरक्षा और मॉडल का उपयोग समझौते के अनुसार, गूगल का मॉडल ऐपल के सर्वर पर ही काम करेगा, जिससे यूजर्स का डाटा गूगल के पास नहीं जाएगा और पूरी जानकारी ऐपल के निजी क्लाउड में सुरक्षित रहेगी। गूगल का जेमिनी मॉडल सिरी के सारांश और योजनाकार कार्यों को संभालेगा, जबकि बाकी फीचर्स ऐपल के इन-हाउस मॉडल से ही चलेंगे। इससे ऐपल को गूगल की तकनीक का फायदा मिलेगा, लेकिन यूजर्स की निजी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।