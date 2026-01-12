गूगल ने AI-आधारित खरीदारी के लिए लॉन्च किया यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल, जानिए कैसे करेगा काम
क्या है खबर?
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल (UCP) के लॉन्च की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट लोगों के खरीदारी करने के तरीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कंपनी की ओर से बनाया गया UCP लोगों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर AI ऐजेंट्स के माध्यम से खरीदारी के लिए एक मानक होगा। जेमिनी ऐप इस काम में उनकी मदद करेगा।
साझेदारी
कई ई-कॉमर्स कंपनियों से की साझेदारी
पिचई ने एक पोस्ट में कहा, "आने वाले समय में AI एजेंट हमारी खरीदारी के तरीके का एक बड़ा हिस्सा होंगे। इसकी नींव रखने के लिए हमने शॉपिफाई, एत्सी, वेफेयर, टारगेट और वॉलमार्ट के साथ साझेदारी करके UCP बनाया है।" उन्होंने आगे बताया कि UCP एजेंट्स और सिस्टम्स के लिए खरीदारी की हर प्रक्रिया में एक-दूसरे से संवाद करने का एक नया खुला मानक है। जल्द ही यह सीधे AI मोड और जेमिनी ऐप पर खरीदारी करने की सुविधा देगा।
फायदा
प्रोटोकॉल से क्या होगा फायदा?
गूगल प्रमुख ने कहा कि AI एजेंट खरीदारी के सफर का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे, जो यूजर्स को उत्पाद खोजने, विकल्पों की तुलना करने और खरीदारी को अधिक कुशलता से पूरा करने में मदद करेंगे। कंपनी ने कहा कि यह प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म्स के बीच की बाधाओं को दूर करने, यूजर्स, मर्चेंट्स और AI-संचालित टूल्स के लिए अधिक जुड़ावपूर्ण अनुभव प्रदान करने में सहायक होगा। इससे यूजर्स को कई वेबसाइटों या ऐप्स पर जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।