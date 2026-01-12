गूगल ने AI-आधारित खरीदारी के लिए लॉन्च किया यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल, जानिए कैसे करेगा काम

साझेदारी

कई ई-कॉमर्स कंपनियों से की साझेदारी

पिचई ने एक पोस्ट में कहा, "आने वाले समय में AI एजेंट हमारी खरीदारी के तरीके का एक बड़ा हिस्सा होंगे। इसकी नींव रखने के लिए हमने शॉपिफाई, एत्सी, वेफेयर, टारगेट और वॉलमार्ट के साथ साझेदारी करके UCP बनाया है।" उन्होंने आगे बताया कि UCP एजेंट्स और सिस्टम्स के लिए खरीदारी की हर प्रक्रिया में एक-दूसरे से संवाद करने का एक नया खुला मानक है। जल्द ही यह सीधे AI मोड और जेमिनी ऐप पर खरीदारी करने की सुविधा देगा।