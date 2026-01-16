गूगल ने नया ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेम्मा किया लॉन्च, जानिए इसकी खासियत

टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने एक नया ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम ट्रांसलेट जेम्मा रखा गया है। यह एक ओपन ट्रांसलेशन मॉडल है, जो कुल 55 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता रखता है। इसे गेमा 3 आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है। गूगल का कहना है कि यह मॉडल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो क्लाउड पर निर्भर रहने के बजाय लोकल सिस्टम पर ट्रांसलेशन टूल चलाना चाहते हैं।

खासियत ट्रांसलेट जेम्मा की प्रमुख खूबियां ट्रांसलेट जेम्मा को तीन अलग-अलग मॉडल साइज में पेश किया गया है, जिसमें 4B, 12B और 27B पैरामीटर वाले मॉडल शामिल हैं। ये मॉडल मोबाइल फोन से लेकर बड़े सर्वर तक अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गूगल के अनुसार, इन मॉडलों को खास ट्रेनिंग प्रक्रिया से तैयार किया गया है, जिससे अनुवाद में होने वाली गलतियां कम होती हैं और भाषाओं की समझ बेहतर बनती है।

तुलना ChatGPT ट्रांसलेट से कैसे अलग है यह मॉडल? ChatGPT का ट्रांसलेशन फीचर पूरी तरह क्लाउड आधारित सिस्टम पर काम करता है। इसके मुकाबले ट्रांसलेट जेम्मा एक ओपन मॉडल है, जिसे डेवलपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। यह मॉडल बिना इंटरनेट के भी डिवाइस या प्राइवेट सर्वर पर चल सकता है। डाटा सुरक्षा और कम नेटवर्क वाले इलाकों में काम करने वालों के लिए यह एक बड़ा फायदा माना जा रहा है।

