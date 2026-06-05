गूगल ने क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए लॉन्च किया नया सर्च प्रोफाइल फीचर

गूगल ने बड़े क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए नया 'सर्च प्रोफाइल' फीचर शुरू किया है। इसके जरिए वे अपने वीडियो, लेख, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक ही जगह दिखा सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इससे लोगों को किसी क्रिएटर या ब्रांड के बारे में सही और ताजा जानकारी आसानी से मिलेगी। यह फीचर फिलहाल केवल उन लोगों के लिए है जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स मौजूद हैं।

सर्च प्रोफाइल सर्च प्रोफाइल में क्या-क्या दिखेगा? नए सर्च प्रोफाइल में क्रिएटर या पब्लिशर अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक, परिचय और पसंदीदा कंटेंट जोड़ सकेंगे। इसमें वीडियो, पोस्ट और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी भी दिखाई जाएगी। गूगल के अनुसार, यह प्रोफाइल एक केंद्रीय जगह की तरह काम करेगी, जहां किसी व्यक्ति या ब्रांड की ऑनलाइन मौजूदगी एक साथ देखी जा सकेगी। इससे दर्शकों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जानकारी आसानी से मिल जाएगी।

AI AI बदलावों के बीच आया नया कदम यह फीचर ऐसे समय में आया है जब कई पब्लिशर्स और वेबसाइट संचालक गूगल की AI आधारित सर्च सुविधाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि AI ओवरव्यू आने के बाद वेबसाइटों पर पहुंचने वाले क्लिक कम हुए हैं। गूगल का कहना है कि उसके AI फीचर लोगों को उपयोगी जानकारी देने के साथ-साथ वेबसाइटों तक पहुंचने के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। कंपनी इन दावों से पूरी तरह सहमत नहीं है।

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