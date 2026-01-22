LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / अब जेमिनी पर मिलेंगे SAT परीक्षा के लिए मुफ्त अभ्यास टेस्ट, खान एकेडमी से भी साझेदारी
गूगल ने जेमिनी में SAT परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त अभ्यास टेस्ट किए लॉन्च (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 22, 2026
11:23 am
क्या है खबर?

गूगल ने छात्रों की परीक्षा तैयारी को आसान बनाने के लिए जेमिनी ऐप में स्कॉलैस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (SAT) परीक्षा के लिए मुफ्त प्रैक्टिस टेस्ट लॉन्च किए हैं। यह पहल गूगल ने द प्रिंसटन रिव्यू के साथ मिलकर शुरू की है। ये फुल लेंथ, ऑन डिमांड मॉक टेस्ट बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे भविष्य में भी छात्रों को असली परीक्षा जैसे सवालों के साथ तैयारी करने का बेहतर मौका मिलेगा।

घोषणा

एक्स पर हुई आधिकारिक घोषणा

गूगल ने इस नई सुविधा की घोषणा अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर की है। कंपनी ने बताया कि जेमिनी में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस एग्जाम शुरू किए गए हैं। शुरुआत SAT परीक्षा से की गई है। छात्र जेमिनी से सीधे कह सकते हैं कि वे प्रैक्टिस SAT टेस्ट देना चाहते हैं और तुरंत टेस्ट शुरू कर सकते हैं। यह सुविधा सभी यूजर्स के लिए मोबाइल और वेब दोनों पर उपलब्ध रहेगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें पोस्ट

फायदा

छात्रों को क्या मिलेगा फायदा?

इन प्रैक्टिस टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों को तुरंत फीडबैक मिलता है। जेमिनी यह बताता है कि उम्मीदवार ने कहां अच्छा किया और किन टॉपिक पर ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। छात्र सही जवाब का आसान तरीका भी समझ सकते हैं। इससे कमजोर हिस्सों की पहचान होती है और तैयारी ज्यादा प्रभावी बनती है। यह फीचर परीक्षा से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने और समय प्रबंधन सुधारने में भी मदद करता है।

योजना

आगे और टेस्ट जोड़ने की योजना

गूगल ने बताया है कि आगे चलकर जेमिनी में ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट और भी जोड़े जाएंगे। कंपनी अन्य स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षाओं को शामिल करने की योजना बना रही है। जेमिनी छात्रों के लिए कस्टम स्टडी प्लान बनाने और नॉलेज गैप पहचानने में भी मदद करेगा। इससे डिजिटल पढ़ाई को नया रूप मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले समय में शिक्षा तकनीक को इससे पूरे देश में बड़ा सहारा मिल सकता है।

साझेदारी

गूगल और खान एकेडमी की नई साझेदारी

ब्रिटिश एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी (बेट) कॉन्फ्रेंस में गूगल और खान एकेडमी ने मिलकर नए AI-आधारित लर्निंग टूल्स की घोषणा की है। ये टूल्स गूगल के जेमिनी मॉडल्स पर आधारित होंगे और पढ़ने-लिखने की क्षमता बेहतर बनाने पर फोकस करेंगे। इस साझेदारी का मकसद टीचर्स और स्टूडेंट्स को ऐसे स्मार्ट टूल देना है, जो सीखने की असली जरूरतों को समझें और क्लासरूम में पढ़ाई को ज्यादा आसान और असरदार बनाएं।

मार्गदर्शन

राइटिंग और रीडिंग कोच से छात्रों को मिलेगा व्यक्तिगत मार्गदर्शन

खान एकेडमी ने जेमिनी की मदद से राइटिंग कोच और जल्द आने वाला रीडिंग कोच पेश किया है। राइटिंग कोच स्टूडेंट्स को आइडिया बनाने, ड्राफ्ट लिखने और सुधार करने में गाइड करता है, न कि सीधे जवाब देता है। वहीं, रीडिंग कोच टेक्स्ट समझने में मदद करेगा और टीचर्स को स्टूडेंट्स की प्रगति की जानकारी देगा। इसके अलावा, Schoolhouse.world पर जेमिनी से ट्यूटर्स को बेहतर ट्रेनिंग और फीडबैक भी मिलेगा।

