गूगल ने डेवलपर्स के लिए एंटीग्रेविटी 2.0 कोडिंग टूल लॉन्च किया है

गूगल I/O 2026: डेवलपर्स के लिए एंटीग्रेविटी 2.0 कोडिंग टूल लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास

क्या है खबर?

गूगल ने अपने डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल I/O 2026 में OpenAI और एंथ्रोपिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट कोडिंग टूल्स को टक्कर देने के लिए एंटीग्रेविटी 2.0 लॉन्च किया है। इस मौके पर गूगल डीपमाइंड के इंजीनियर वरुण मोहन ने बताया कि लाखों डेवलपर पहले से ही एंटीग्रेविटी का उपयोग कर रहे हैं। कोडिंग टूल का नया वर्जन इसकी AI क्षमताओं, एकीकरणों और टूल्स को काफी हद तक बढ़ाता है। यह एक साथ कई एसेट्स जेनरेट करने में सक्षम है।