गूगल I/O 2026: डेवलपर्स के लिए एंटीग्रेविटी 2.0 कोडिंग टूल लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास
क्या है खबर?
गूगल ने अपने डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल I/O 2026 में OpenAI और एंथ्रोपिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट कोडिंग टूल्स को टक्कर देने के लिए एंटीग्रेविटी 2.0 लॉन्च किया है। इस मौके पर गूगल डीपमाइंड के इंजीनियर वरुण मोहन ने बताया कि लाखों डेवलपर पहले से ही एंटीग्रेविटी का उपयोग कर रहे हैं। कोडिंग टूल का नया वर्जन इसकी AI क्षमताओं, एकीकरणों और टूल्स को काफी हद तक बढ़ाता है। यह एक साथ कई एसेट्स जेनरेट करने में सक्षम है।
खासियत
क्या काम कर सकता है नया कोडिंग टूल?
दिग्गज टेक का कहना है कि एंटीग्रेविटी 2.0 एक स्टैंडअलोन डेस्कटॉप ऐप पेश करता है, जिसे विशेष रूप से AI एजेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह नया अनुभव एजेंट वार्तालापों, AI जनरेटेड आर्टिफैक्ट्स और मल्टी-एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन पर केंद्रित है, जिससे कई AI एजेंट एक साथ कार्यों पर काम कर सकते हैं। इस टूल में एडवांस एजेंट हार्नेस कहा जाने वाला फ्रेमवर्क है, जो जेमिनी को जटिल वास्तविक दुनिया के कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
उपलब्धता
प्रीव्यू के तौर पर किया गया पेश
गूगल ने यह भी बताया कि एंटीग्रेविटी को कोडिंग कार्यों के लिए और अधिक अनुकूलित किया गया है। जेमिनी 3.5 फ्लैश को प्रतिस्पर्धी अग्रणी मॉडल्स की तुलना में 4 गुना तेज बताया जाता है, वहीं कंपनी का कहना है कि यह एंटीग्रेविटी के भीतर 12 गुना तक तेज प्रदर्शन प्रदान करता है। दिग्गज सर्च इंजन कंपनी का कहना है कि एंटीग्रेविटी 2.0 को वैश्विक स्तर पर प्रारंभिक शोध प्रीव्यू के रूप में लॉन्च किया गया है।