गूगल ने लॉन्च किया नया AI फोटो टूल, अब महंगी फोटोग्राफी मुफ्त में होगी

टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म पोमेल्ली में 'फोटोशूट' नाम का नया टूल लॉन्च किया है। यह टूल साधारण प्रोडक्ट फोटो को स्टूडियो जैसी प्रोफेशनल तस्वीर में बदल सकता है। यह नैनो बनाना नाम के AI मॉडल पर काम करता है। इसका मकसद छोटे और मध्यम कारोबारियों को महंगी फोटोग्राफी से बचाना है। यह फीचर अभी कुछ चुनिंदा देशों में मुफ्त बीटा रूप में उपलब्ध कराया गया है।

काम कैसे काम करता है फोटोशूट फीचर? इस टूल में यूजर अपने प्रोडक्ट की सामान्य फोटो अपलोड करता है और फिर अलग-अलग तैयार टेम्पलेट में से एक चुन सकता है। इसके बाद AI अपने आप बैकग्राउंड बदल देता है, लाइटिंग सुधारता है और तस्वीर को आकर्षक बनाता है। यह बिजनेस की ब्रांड पहचान के अनुसार डिजाइन को भी एडजस्ट करता है। तैयार फोटो को सोशल मीडिया, विज्ञापन या मार्केटिंग कैंपेन में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है।

खासियत महंगी फोटोग्राफी का सस्ता विकल्प आमतौर पर प्रोफेशनल प्रोडक्ट शूट पर सैकड़ों से हजारों डॉलर तक खर्च आ सकता है। ऐसे में यह AI टूल लागत कम करने में मदद कर सकता है। खासतौर पर ई-कॉमर्स से जुड़े छोटे कारोबारियों के लिए यह उपयोगी माना जा रहा है। गूगल का दावा है कि यह टूल प्रोडक्ट की सही और साफ प्रस्तुति देता है, जिससे ब्रांड की पहचान भी बनी रहती है और समय की बचत भी होती है।

