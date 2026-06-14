गूगल ने पेश किया AI की सुविधा से लैस गूगलबुक, एंड्रॉयड-क्रोमओएस को जोड़ा

टेक्नोलॉजी Jun 14, 2026

गूगल ने गूगलबुक पेश किया है, जो जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाला एक नया लैपटॉप है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एंड्रॉयड और क्रोमओएस को एक साथ जोड़ता है, जिससे आप अपने फोन के ऐप्स और फाइलें सीधे लैपटॉप पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

'मैजिक पॉइंटर' जैसे फीचर्स स्मार्ट सुझाव देते हैं, जिससे काम और गेमिंग दोनों ही और भी आसान हो जाते हैं। एक तरफ जहां गूगलबुक, विंडोज PC और ऐपल के डिवाइसों को टक्कर देने की तैयारी में है, वहीं जानकारों का मानना है कि कीमत को अहमियत देने वाले भारत के ग्राहकों को लुभाना मुश्किल हो सकता है।