गूगल ने पेश किया AI की सुविधा से लैस गूगलबुक, एंड्रॉयड-क्रोमओएस को जोड़ा 

गूगल ने पेश किया AI की सुविधा से लैस गूगलबुक, एंड्रॉयड-क्रोमओएस को जोड़ा
गूगल ने गूगलबुक पेश किया है, जो जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाला एक नया लैपटॉप है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एंड्रॉयड और क्रोमओएस को एक साथ जोड़ता है, जिससे आप अपने फोन के ऐप्स और फाइलें सीधे लैपटॉप पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
'मैजिक पॉइंटर' जैसे फीचर्स स्मार्ट सुझाव देते हैं, जिससे काम और गेमिंग दोनों ही और भी आसान हो जाते हैं। एक तरफ जहां गूगलबुक, विंडोज PC और ऐपल के डिवाइसों को टक्कर देने की तैयारी में है, वहीं जानकारों का मानना है कि कीमत को अहमियत देने वाले भारत के ग्राहकों को लुभाना मुश्किल हो सकता है।
कितनी है इसकी कीमत?
60,000 रुपये से ऊपर की शुरुआती कीमत के साथ गूगलबुक को छात्रों, क्रिएटर्स और पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है, जो आधुनिक प्रोडक्टिविटी टूल्स चाहते हैं।
एंड्रॉयड के साथ इसका गहरा जुड़ाव इसे भारत में खास बना सकता है क्योंकि यहां ज्यादातर स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर ही चलते हैं, लेकिन भारतीय ग्राहक ब्रांड या इकोसिस्टम से मिलने वाले फायदों के बजाय कीमत और परफॉर्मेंस को ज्यादा तरजीह देते हैं।
जानकारों का अनुमान है कि शुरुआत में यह आम जनता के बजाय सिर्फ एंटरप्राइज और प्रीमियम यूजर्स का ध्यान खींचेगा।