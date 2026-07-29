गूगल ने भारत में लॉन्च किया जेमिनी स्पार्क, जानिए क्या करता है काम

गूगल ने भारत में अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट जेमिनी स्पार्क लॉन्च कर दिया है। यह आम असिस्टेंट की तरह नहीं है, जो सिर्फ आपके कहने पर ही कोई काम करता हो।

इसकी खासियत यह है कि यह पहले से ही समझ लेता है कि आपको क्या चाहिए और उस हिसाब से आपकी मदद के लिए तैयार रहता है।

जेमिनी 3.6 फ्लैश तकनीक पर चलने वाला यह AI एजेंट जीमेल, डॉक्स, कैलेंडर और अन्य थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ भी आसानी से जुड़कर काम करता है।