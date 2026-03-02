गूगल ने RCS स्पैम रोकने के लिए एयरटेल से साझेदारी की है

गूगल कर रही RCS स्पैम से निपटने की कोशिश, टेलीकॉम कंपनी से मिलाया हाथ

क्या है खबर?

भारत में गूगल की रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज (RCS) पहल को लगातार मिल रही स्पैम शिकायतों के कारण मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में कंपनी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत उसने भारती एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है, जिससे RCS इकोसिस्टम में नेटवर्क-स्तरीय स्पैम को फिल्टर किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर अवांछित मैसेज और धोखाधड़ी से सुरक्षा को मजबूत करना है।