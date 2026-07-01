गूगल जीमेल, कीप और डॉक्स में पेश करेगा AI वॉयस टूल की सुविधा

इस अपग्रेड से क्या मिलेगी सुविधा?

गूगल कीप में आपको एक फ्लोटिंग बटन मिलेगा, जिसे दबाने पर वॉयस इंटरफेस खुल जाएगा। इसकी मदद से आप नोट्स बना पाएंगे या रिमाइंडर सेट कर सकेंगे। ये रिमाइंडर सीधे गूगल टास्क्स के साथ जुड़ जाएंगे।

जीमेल के लिए भी एक वॉयस इंटरफेस की टेस्टिंग चल रही है। इसके जरिए आप अपनी इनबॉक्स में कुछ भी सर्च कर पाएंगे या सिर्फ अपनी आवाज से सवाल पूछ सकेंगे। इसमें म्यूट या कैंसिल करने के लिए आसान कंट्रोल भी दिए जाएंगे।

ये AI अपग्रेड्स जल्द ही गूगल डॉक्यूमेंट्स में भी आएंगे। वर्कस्पेस यूजर्स इसका इस्तेमाल ब्रेनस्टॉर्मिंग और ड्राफ्टिंग के लिए कर पाएंगे। संभावना है कि इन्हें पिक्सेल 11 के लॉन्च के साथ ही पेश किया जाएगा।