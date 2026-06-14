गूगल के AI एजेंट्स बिना सर्च किए सीधे देंगे हर अपडेट 

निजता को लेकर उठ रहे सवाल

इन AI एजेंट्स का मकसद केवल जरूरी अपडेट देना है, ताकि आपका समय बचे, लेकिन कई पब्लिशर्स को यह डर सता रहा है कि अगर, AI सभी जानकारियों का सार बता देगा तो लोग उनकी वेबसाइट पर कम आएंगे। दूसरी तरफ, निजता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इन एजेंट्स को ठीक से काम करने के लिए आपकी आदतों और पसंद को जानना पड़ेगा। फिलहाल, गूगल ने बताया है कि यह फीचर अभी परीक्षण के चरण में ही है।