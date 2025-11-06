कोलिन्स डिक्शनरी ने चुना 'वाइब कोडिंग' को साल का शब्द

कोलिन्स डिक्शनरी ने चुना 'वाइब कोडिंग' को साल का शब्द, क्या है इसका मतलब?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:23 pm Nov 06, 202503:23 pm

क्या है खबर?

कोलिन्स डिक्शनरी ने उन लोगों को 'वाइब कोडिंग' आजमाने का सुझाव दिया है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में रुचि रखते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं जानते और जिन्हें तकनीक में अनुभव कम है। गुरुवार को डिक्शनरी ने घोषणा की कि यह 2025 का वर्ष का शब्द है। इस वायरल शब्द का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से है, जिसका अर्थ खुद कोड लिखने के बजाय AI चैटबॉट को निर्देश देकर ऐप या वेबसाइट बनाना है।