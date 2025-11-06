कोलिन्स डिक्शनरी ने चुना 'वाइब कोडिंग' को साल का शब्द, क्या है इसका मतलब?
क्या है खबर?
कोलिन्स डिक्शनरी ने उन लोगों को 'वाइब कोडिंग' आजमाने का सुझाव दिया है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में रुचि रखते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं जानते और जिन्हें तकनीक में अनुभव कम है। गुरुवार को डिक्शनरी ने घोषणा की कि यह 2025 का वर्ष का शब्द है। इस वायरल शब्द का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से है, जिसका अर्थ खुद कोड लिखने के बजाय AI चैटबॉट को निर्देश देकर ऐप या वेबसाइट बनाना है।
प्लेटफॉर्म
गैर-कोडर्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आसान
वाइब कोडिंग के जरिए लोग बिना कोडिंग अनुभव के बुनियादी ऐप बना सकते हैं। यूजर्स AI चैटबॉट को सरल निर्देश दे सकते हैं, जैसे "मेरे लिए साप्ताहिक भोजन का शेड्यूल तैयार करो।" इससे तकनीक निर्माण में रुचि रखने वालों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना आसान हो गया है। जटिल प्रोग्राम के लिए अभी भी उन्नत टूल की जरूरत होती है, लेकिन यह गैर-कोडर्स को शुरुआती कदम उठाने का मौका देता है।
अन्य
अन्य AI शब्द और लोकप्रिय वाक्यांश
सिर्फ 'वाइब कोडिंग' ही नहीं, बल्कि 'क्लैंकर' भी 2025 में वायरल हुआ। क्लैंकर शब्द स्टार वार्स गेम्स से लिया गया और AI मशीनों के प्रति निराशा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, ऑरा फार्मिंग, हेनरी और माइक्रो-रिटायरमेंट जैसे शब्द भी सूची में शामिल हुए। ये शब्द 2025 में भाषा, मनोदशा और तकनीक के बदलते प्रभाव को दर्शाते हैं और लोगों की सोच और उपयोग के तरीकों को प्रभावित कर रहे हैं।