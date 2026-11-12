जेमिनी 4 के लिए नया AI मॉडल 'हाइड्रोजन' तैयार कर रही गूगल

गूगल के एक इंजीनियर ने आंतरिक मैसेज में इस मॉडल की तारीफ करते हुए इसे तेज, सक्षम और कम संसाधनों में काम करने वाला बताया है।

इस जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि हाइड्रोजन को जेमिनी फ्लैश श्रेणी में रखा जा सकता है। इस श्रेणी के मॉडल रोजमर्रा के काम जल्दी पूरा करने और खर्च कम रखने के लिए बनाए जाते हैं।

हालांकि, नए मॉडल की असली क्षमता और इस्तेमाल की कीमत अभी स्पष्ट नहीं है।