अलीबाबा कई देशों में नए डाटा सेंटर्स खोलने की तैयारी कर रही है (तस्वीर: एक्स/@PubNasdaq)

अलीबाबा बना रही नए डाटा सेंटर्स खोलने की योजना, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए वैश्विक रणनीति को गति देते हुए ब्राजील, फ्रांस और नीदरलैंड में अपने पहले डाटा सेंटर खोलने की योजना बना रही है। उसने कहा कि कंपनी आने वाले वर्ष में मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और दुबई में भी अपनी सुविधाएं जोड़ेगी, जिससे मौजूदा नेटवर्क का विस्तार होगा। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब वह ई-कॉमर्स परिचालन के साथ-साथ AI को मुख्य व्यावसायिक प्राथमिकता में स्थापित कर रही है।