अलीबाबा बना रही नए डाटा सेंटर्स खोलने की योजना, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए वैश्विक रणनीति को गति देते हुए ब्राजील, फ्रांस और नीदरलैंड में अपने पहले डाटा सेंटर खोलने की योजना बना रही है। उसने कहा कि कंपनी आने वाले वर्ष में मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और दुबई में भी अपनी सुविधाएं जोड़ेगी, जिससे मौजूदा नेटवर्क का विस्तार होगा। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब वह ई-कॉमर्स परिचालन के साथ-साथ AI को मुख्य व्यावसायिक प्राथमिकता में स्थापित कर रही है।
निवेश
कंपनी की भारी निवेश की तैयारी
इस साल की शुरुआत में कंपनी ने अगले 3 वर्षों में AI संबंधित बुनियादी ढांचे में 53.40 अरब डॉलर (करीब 4,700 अरब रुपये) का निवेश करने की योजना की घोषणा की थी। यह कदम चीनी तकनीकी कंपनियों के बीच एडवांस AI क्षमताओं को विकसित करने की प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण उठाया जा रहा है। वार्षिक अप्सरा सम्मेलन में बुधवार को CEO एडी वू ने कहा कि अलीबाबा खर्च में वृद्धि करेगी, हालांकि उन्होंने राशि का कोई उल्लेख नहीं किया।
शक्तिशाली मॉडल
शक्तिशाली AI भाषा मॉडल से उठाया पर्दा
अलीबाबा ने वार्षिक सम्मेलन में अपने अब तक के सबसे बड़े AI भाषा मॉडल- क्वेन3-मैक्स से भी पर्दा उठाया। अलीबाबा क्लाउड के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी झोउ जिंगरेन ने कहा कि इस मॉडल में 1 लाख अरब से अधिक पैरामीटर हैं, जो निर्धारित करते हैं कि AI सिस्टम सूचना को कैसे संसाधित करता है। यह कोड जनरेशन और ऑटोनॉमस एजेंट क्षमताओं में ताकत दिखाता है, जिससे AI सिस्टम को ChatGPT जैसे चैटबॉट की तुलना में कम संकेतों की आवश्यकता होती है।