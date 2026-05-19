गूगल I/O 2026 में यूट्यूब का बड़ा AI फीचर लॉन्च, सवाल पूछकर वीडियो खोज सकेंगे यूजर्स

गूगल I/O 2026 इवेंट के दौरान यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए नया AI सर्च फीचर पेश किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अब सामान्य बातचीत की तरह सवाल पूछकर वीडियो खोज सकेंगे। कंपनी का कहना है कि सिस्टम सवाल समझकर उससे जुड़े जरूरी वीडियो और जानकारी दिखाएगा। यह सुविधा गूगल सर्च के AI मोड की तरह काम करेगी, लेकिन इसमें पूरा फोकस वीडियो कंटेंट पर रहेगा। इससे सही वीडियो ढूंढना पहले की तुलना में ज्यादा आसान होगा।

फीचर आस्क यूट्यूब देगा सीधे जवाब यूट्यूब का नया "आस्क यूट्यूब" फीचर यूजर्स के सवालों के आधार पर जरूरी वीडियो खोजकर दिखाएगा। इसमें लंबे वीडियो और छोटे शॉर्ट्स दोनों शामिल होंगे। कंपनी ने बताया कि लोग शुरुआती जवाब मिलने के बाद आगे भी सवाल पूछ सकेंगे, जिससे सर्च रिजल्ट और बेहतर बनेंगे। यह फीचर बातचीत वाले तरीके में काम करेगा और लोगों को मनचाही जानकारी आसानी से देने की कोशिश करेगा। इससे वीडियो खोजने का तरीका पहले से ज्यादा तेज और आसान बन सकता है।

खासियत वीडियो के साथ मिलेगी छोटी जानकारी नए AI फीचर में यूट्यूब वीडियो के साथ छोटी टेक्स्ट जानकारी भी दिखाएगा। इसका मकसद यूजर्स को पहले ही बताना है कि वीडियो उनके सवाल से जुड़ा है या नहीं। इससे सही वीडियो चुनना आसान होगा और समय की बचत भी हो सकेगी। गूगल का कहना है कि यह सिस्टम वीडियो के अंदर मौजूद जानकारी को समझकर बेहतर सुझाव देगा। इससे पढ़ाई, जानकारी और सामान्य खोज से जुड़े काम पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो सकते हैं।

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