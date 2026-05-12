गूगल ने नया AI लैपटॉप 'गूगलबुक' किया पेश, जानिए इसकी खासियत 

टेक कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड शो 2026 में आज 'गूगलबुक'" नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैपटॉप पेश किया है। कंपनी ने इसे जेमिनी इंटेलिजेंस पर आधारित एक नई लैपटॉप कैटेगरी बताया है। गूगल के मुताबिक, यह डिवाइस AI फीचर्स, एंड्रॉयड इकोसिस्टम और प्रीमियम हार्डवेयर को एक साथ जोड़ती है। कंपनी का कहना है कि गूगलबुक यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट और तेज कंप्यूटिंग अनुभव देने के लिए बनाई गई है, जिससे रोजमर्रा के कई काम पहले से आसान हो सकेंगे।

मैजिक पॉइंटर मैजिक पॉइंटर से आसान होंगे कई काम गूगलबुक में 'मैजिक पॉइंटर' नाम का नया AI फीचर दिया गया है। इसे गूगल डीपमाइंड टीम ने तैयार किया है। यह फीचर लैपटॉप कर्सर को AI टूल की तरह काम करने में मदद करेगा। यूजर ईमेल में दिखाई देने वाली तारीख पर पॉइंट करके सीधे कैलेंडर इवेंट बना सकेंगे। इसके अलावा, तस्वीरों और आइडिया को तुरंत विजुअल रूप में बदलने की सुविधा भी मिलेगी। कंपनी का कहना है कि इससे कई काम कम स्टेप में तेजी से पूरे हो सकेंगे।

विजेट खुद बना सकेंगे स्मार्ट विजेट और डैशबोर्ड गूगल ने गूगलबुक में 'क्रिएट योर विजेट' फीचर भी जोड़ा है। इसकी मदद से यूजर सिर्फ टेक्स्ट कमांड देकर कस्टम विजेट तैयार कर सकेंगे। यह जेमिनी AI जीमेल, कैलेंडर और दूसरी गूगल सेवाओं से जानकारी जोड़कर पर्सनल डैशबोर्ड बनाएगा। इसमें ट्रैवल जानकारी, रिमाइंडर, बुकिंग और काउंटडाउन जैसी चीजें एक ही जगह दिखाई देंगी। कंपनी के मुताबिक, इससे यूजर को जरूरी जानकारी बार-बार अलग ऐप खोलकर देखने की जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी।

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ऐप्स एंड्रॉयड फोन ऐप्स सीधे लैपटॉप पर चलेंगे गूगलबुक को एंड्रॉयड फोन के साथ गहराई से जोड़ा गया है। यूजर बिना अलग डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड किए सीधे फोन के ऐप लैपटॉप पर इस्तेमाल कर सकेंगे। गूगल ने इसका इस्तेमाल खाना ऑर्डर करने और भाषा सीखने जैसे कामों में दिखाया। लैपटॉप में 'क्विक एक्सेस' फीचर भी मिलेगा, जिससे फोन में सेव फाइलों को सीधे लैपटॉप पर खोजा और इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी का कहना है कि इससे डिवाइस बदलने की जरूरत काफी कम हो जाएगी।

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