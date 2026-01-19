गूगल ने जेमिनी ऐप में पेश किया आंसर नाउ विकल्प, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
गूगल ने अपने जेमिनी ऐप में एक नया 'आंसर नाउ' विकल्प शुरू किया है। यह उन यूजर्स के लिए है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पूरी तर्क प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना त्वरित प्रतिक्रिया चाहते हैं। इस सुविधा को गति और क्षमता के बीच संतुलन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खासकर जेमिनी के अधिक एडवांस मॉडल्स का उपयोग करते समय ज्यादा उपयोगी है, जिन्हें आमतौर पर प्रतिक्रिया देने में अधिक समय लगता है।
तरीका
ऐसे काम करता है फीचर
जेमिनी ऐप में थिंकिंग या प्रो मॉडल चुनने पर 'आंसर नाउ' बटन दिखाई देता है। सामान्यतः ये मॉडल विस्तृत उत्तर देने से पहले एक दृश्य तर्क या 'थिकिंग' के चरण से गुजरते हैं, जिसे घूमते हुए लोडिंग आइकन द्वारा दर्शाया जाता है। इस नए विकल्प के साथ यूजर मॉडल के प्रोसेसिंग के दौरान ही 'आंसर नाउ' पर टैप कर सकते हैं, जिससे यह लंबा तर्क चरण छूट जाता है और उन्हें लगभग तुरंत उत्तर मिल जाता है।
जवाब
ऐसे मिलता है जल्दी जवाब
बटन टैप करने पर जेमिनी एक संक्षिप्त प्रॉम्प्ट दिखाता है, जिसमें बताया जाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले यह गहन विचार-विमर्श को छोड़ रहा है। गूगल ने स्पष्ट किया है कि 'आंसर नाउ विकल्प का उपयोग करने पर भी उत्तर उसी मॉडल से आता है, जिसे यूजर ने शुरू में चुना था। जेमिनी चुपचाप बैकग्राउंड में किसी तेज या हल्के मॉडल पर स्विच नहीं करता है। गौरतलब है कि यह विकल्प फास्ट मॉडल पर दिखाई नहीं देता है।