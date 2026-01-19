जेमिनी ऐप पर आंसर नाउ विकल्प पेश किया है

गूगल ने जेमिनी ऐप में पेश किया आंसर नाउ विकल्प, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

गूगल ने अपने जेमिनी ऐप में एक नया 'आंसर नाउ' विकल्प शुरू किया है। यह उन यूजर्स के लिए है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पूरी तर्क प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना त्वरित प्रतिक्रिया चाहते हैं। इस सुविधा को गति और क्षमता के बीच संतुलन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खासकर जेमिनी के अधिक एडवांस मॉडल्स का उपयोग करते समय ज्यादा उपयोगी है, जिन्हें आमतौर पर प्रतिक्रिया देने में अधिक समय लगता है।