गूगल I/O 2026 आज से होगा शुरू, कब और कैसे देख सकेंगे लाइव?

गूगल आज (19 मई) से अपनी बड़ी डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल I/O 2026 शुरू करने जा रही है। यह दो दिन का कार्यक्रम कैलिफोर्निया के शोरलाइन एम्फीथिएटर में आयोजित होगा। इस इवेंट पर दुनियाभर के टेक यूजर्स और डेवलपर्स की नजर बनी हुई है। कंपनी के CEO सुंदर पिचई और डीपमाइंड प्रमुख डेमिस हसाबिस कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एंड्रॉयड और भविष्य की नई तकनीकों पर सबसे ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा।

तरीका भारत में कब और कहां देखें लाइव? गूगल I/O 2026 का मुख्य कार्यक्रम 19 मई को अमेरिका में सुबह 10:00 बजे शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार यह कार्यक्रम रात 10:30 बजे से लाइव देखा जा सकेगा। गूगल इस पूरे इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर करेगी। यूजर्स कीनोट, टेक्निकल डेमो और दूसरे बड़े सेशन भी ऑनलाइन देख पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य कीनोट करीब दो घंटे तक चल सकती है, जिसमें कंपनी कई बड़े अपडेट और नए फीचर्स की जानकारी दे सकती है।

AI AI और जेमिनी मॉडल पर रहेगा जोर इस बार गूगल I/O में कंपनी नए और ज्यादा ताकतवर जेमिनी AI मॉडल पेश कर सकती है। गूगल ऐसे AI सिस्टम पर काम कर रही है, जो यूजर्स की ओर से कई काम खुद कर सकेगा। कंपनी अपने AI वीडियो टूल वीओ और म्यूजिक प्लेटफॉर्म लिरिया के नए अपडेट भी दिखा सकती है। गूगल बीम नाम की नई वीडियो कॉलिंग तकनीक की भी चर्चा है, जो 3D मॉडल के जरिए बातचीत का नया अनुभव देने में सक्षम हो सकती है।

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