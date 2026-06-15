गूगल ने आउटसाइडर फिशिंग किट बनाने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा टेक्नोलॉजी Jun 15, 2026

गूगल ने 'आउटसाइडर' नाम के एक फिशिंग किट बनाने वालों पर मुकदमा दायर किया है। यह किट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके विश्वसनीय वेबसाइट्स की नकल बनाता है और लोगों को उनकी निजी जानकारी देने के लिए झांसा देता है।

कंपनी का कहना है कि आउटसाइडर ने यूजर्स को जेमिनी और दूसरे AI टूल्स की मदद से फिशिंग वेबसाइट्स तैयार करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे। सिर्फ 6 महीनों में गूगल को इस किट से जुड़े 15 लाख से भी ज्यादा संदिग्ध URLs मिले हैं।