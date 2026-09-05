गूगल ने अपने डिवाइसेज के लिए जारी किया सितंबर का अपडेट, कई कमियां हुईं दूर

एंड्रॉयड सिस्टम इंटेलिजेंस को अब B.29/C.7 वर्जन पर अपग्रेड कर दिया गया है। इस अपडेट के साथ, बग फिक्स और रखरखाव से जुड़े सुधारों के जरिए सिस्टम की परफाॅर्मेंस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और स्मूथ हो जाएगी।

अगर, आप अपने डिवाइस पर यह अपडेट चेक करना चाहते हैं तो सेटिंग्स जाएं और सबसे ऊपर दिखने वाले अपने नाम पर टैप करें, जहां 'गूगल सर्विसेस' लिखा होगा। फिर 'ऑल सर्विसेस' पर टैप कर 'प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी' में और आखिर में 'सिस्टम सर्विसेस' पर जाएं।