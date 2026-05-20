गूगल ने जेमिनी ऐप में कई बदलाव किए हैं

गूगल ने जेमिनी AI ऐप को दिया नया रूप, जानिए इसमें क्या है नया

क्या है खबर?

गूगल ने अपने वार्षिक I/O डेवलपर सम्मेलन में जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप के लिए कई अपडेट पेश किए। सबसे बड़ा बदलाव इसमें 'न्यूरल एक्सप्रेसिव' नामक एक नई डिजाइन शैली इस्तेमाल की जा रही है। इस अपडेट से ऐप को एक नया इंटरफेस मिला है, जिसमें ताजा टाइपोग्राफी, बेहतर एनिमेशन और हैप्टिक फीडबैक शामिल हैं। कंपनी ने बेहतर यूजर अनुभव के लिए जेमिनी लाइव को मुख्य जेमिनी अनुभव में शामिल किया है।