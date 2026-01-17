गूगल का फ्लो अब वर्कस्पेस यूजर्स के लिए उपलब्ध, बना सकेंगे AI वीडियो
क्या है खबर?
गूगल का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो जनरेशन टूल फ्लो अब बिजनेस, एंटरप्राइज और एजुकेशन वर्कस्पेस प्लान वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस टूल को पिछले साल मई में लॉन्च किया गया था और तब यह केवल गूगल AI प्रो और AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स तक ही सीमित था। अब बिजनेस, एंटरप्राइज और एजुकेशन वर्कस्पेस प्लान वाले यूजर भी इस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या तस्वीरों से वीडियो क्लिप बना सकते हैं।
फायदा
टूल में मिलती हैं ये सुविधाएं
फ्लो, गूगल के AI वीडियो जनरेशन मॉडल वीयो 3.1 का उपयोग करके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या इमेज से 8 सेकेंड का वीडियो क्लिप बनाता है। यूजर्स इन क्लिप्स को मिलाकर लंबे सीन बना सकते हैं और लाइटिंग व्यवस्था को बदलने, कैमरा एंगल एडजेस्ट करने और दृश्यों में वस्तुएं जोड़ने या हटाने के लिए विभिन्न टूल का उपयोग कर सकते हैं। हाल ही में गूगल ने बेहतर यूजर अनुभव के लिए फ्लो में वर्टिकल वीडियो सपोर्ट भी जोड़ा है।
ऑडियो सपोर्ट
टूल में जोड़ा गया है ऑडियो सपोर्ट
पिछले साल गूगल ने फ्लो के कई और फीचर्स में ऑडियो सपोर्ट जोड़ा गया था। इस सुधार से यूजर रेफ्रेंस इमेज के आधार पर ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, दृश्यों के बीच ट्रांजिशन बना सकते हैं या क्लिप को बढ़ा सकते हैं। कंपनी ने अपने AI-संचालित इमेज जनरेटर नैनो बनाना प्रो को भी फ्लो में एकीकृत किया है। इसका उपयोग कैरेक्टर बनाने या क्लिप के लिए शुरुआती पॉइंट्स बनाने के लिए किया जा सकता है।