गूगल का फ्लो अब वर्कस्पेस यूजर्स के लिए उपलब्ध, बना सकेंगे AI वीडियो

गूगल का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो जनरेशन टूल फ्लो अब बिजनेस, एंटरप्राइज और एजुकेशन वर्कस्पेस प्लान वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस टूल को पिछले साल मई में लॉन्च किया गया था और तब यह केवल गूगल AI प्रो और AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स तक ही सीमित था। अब बिजनेस, एंटरप्राइज और एजुकेशन वर्कस्पेस प्लान वाले यूजर भी इस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या तस्वीरों से वीडियो क्लिप बना सकते हैं।