गूगल के स्मार्ट स्पीकर पर एक महीने बाद बहाल हुई रेडियो स्ट्रीमिंग

रेडिट पोस्ट के जरिए दी जानकारी

गूगल ने इस सप्ताह एक रेडिट पोस्ट में यह खबर साझा की। इसके बाद मई से परेशान चल रहे डिवाइसेज पर सीरीस XM पूरी तरह से काम करने लगा।

यह खबर ऐसे समय आई है, जब गूगल ने अपना नया 99 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) वाला होम स्पीकर लॉन्च किया है। यह नया स्पीकर जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलता है और इसमें बेहतर वॉयस कंट्रोल के साथ तेज प्रतिक्रिया का दावा किया गया है। हालांकि, बहुत से यूजर्स के लिए अपने मौजूदा स्पीकर्स पर सीरीस XM को फिर से सुन पाना ही सबसे बड़ी राहत है।