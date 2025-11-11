गूगल ने भारत में AI कंप्यूटिंग क्षमता के विस्तार के लिए IIT मद्रास से साझेदारी की है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल ने भारत में AI कंप्यूटिंग क्षमता का किया विस्तार, IIT मद्रास से मिलाया हाथ

क्या है खबर?

गूगल ने भारत में अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूटिंग क्षमता के बड़े विस्तार की घोषणा की है। इससे उद्यमों, डेवलपर्स और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को देश में एडवांस AI मॉडल बनाने में मदद मिल सके। इस पहल के तहत गूगल क्लाउड और गूगल डीपमाइंड, IIT मद्रास के इंडिक एरिना को लॉन्च करने में भी सहयोग कर रहे हैं। यह भारतीय भाषाओं में कार्यों के आधार पर AI मॉडल को बेंचमार्क करने वाला एक प्लेटफॉर्म है।