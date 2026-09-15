AI के बढ़ते खतरों को लेकर गूगल डीपमाइंड के शोधकर्ता ने दिया इस्तीफा

चुगताई अकेले नहीं हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले एंथ्रोपिक के जैकब कॉक्सन जैसे दूसरे शोधकर्ताओं ने भी इसी तरह की चिंताओं को लेकर अपनी नौकरी छोड़ दी है। उन्हें भी डर है कि बहुत स्मार्ट AI सिस्टम नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।

चुगताई ने हाल की उन घटनाओं का भी जिक्र किया, जहां AI ने खुद ही काम किया, जैसे OpenAI के एजेंट्स ने हगिंगफेस में सेंध लगा दी थी।

वह चाहते हैं कि AI इंसानी मूल्यों के साथ सही रास्ते पर बना रहे और बेकाबू न हो, इसके लिए टेक कंपनियों को मिलकर काम करना चाहिए।