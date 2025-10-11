गूगल क्रोम पर बंद होंगे अनुपयोगी नोटिफिकेशन, जानिए क्या होगा फायदा 

सुरक्षा

सुरक्षा जांच फीचर का विस्तार

यह सुविधा गूगल क्रोम के सुरक्षा जांच फीचर में पहले से मौजूद कार्यक्षमता का विस्तार करती है, जो उन वेबसाइट्स से कैमरा और लोकेशन परमिशन रद्द कर देती है, जिनका उपयोग यूजर नहीं करते हैं। कंपनी स्वीकार करती है कि ब्राउजर नोटिफिकेशन शायद यूजर्स के लिए एक बुरा विचार रहे होंगे। गूगल का कहना है कि उसके अपने डाटा से पता चलता है कि यूजर्स को बड़ी संख्या में नोटिफिकेशन मिलते हैं, लेकिन वे उनका बहुत कम उपयोग करते हैं।