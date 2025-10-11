गूगल क्रोम पर बंद होंगे अनुपयोगी नोटिफिकेशन, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
दिग्गज टेक कंपनी गूगल अपने क्रोम ब्राउजर में अनुपयोगी नोटिफिकेशन को बंद करने की सुविधा देने जा रही है। इसके तहत यूजर्स ने जिन वेबसाइट्स का उपयोग लंबे समय से नहीं किया है, उनके नोटिफिकेशन ऑटोमैटिक म्यूट हो जाएंगे। यह सुविधा एंड्रॉयड और डेस्कटॉप दोनों डिवाइस के लिए लॉन्च होगी। इसका उद्देश्य लगातार आने वाले नोटिफिकेशन से होने वाली परेशानी को दूर कर कम दखलअंदाजी वाला ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करना है।
सुरक्षा
सुरक्षा जांच फीचर का विस्तार
यह सुविधा गूगल क्रोम के सुरक्षा जांच फीचर में पहले से मौजूद कार्यक्षमता का विस्तार करती है, जो उन वेबसाइट्स से कैमरा और लोकेशन परमिशन रद्द कर देती है, जिनका उपयोग यूजर नहीं करते हैं। कंपनी स्वीकार करती है कि ब्राउजर नोटिफिकेशन शायद यूजर्स के लिए एक बुरा विचार रहे होंगे। गूगल का कहना है कि उसके अपने डाटा से पता चलता है कि यूजर्स को बड़ी संख्या में नोटिफिकेशन मिलते हैं, लेकिन वे उनका बहुत कम उपयोग करते हैं।
सूचना
नोटिफिकेशन बंद करने की मिलेगी सूचना
गूगल का मानना है कि कुछ नोटिफिकेशन मददगार हो सकती हैं। इसलिए, वह इंस्टॉल वेब ऐप्स के लिए इन्हें रद्द नहीं करेगा। इन्हें केवल उन साइट्स के लिए म्यूट किया जाएगा, जहां जुड़ाव कम है और नोटिफिकेशन ज्यादा भेजी जाती हैं। कंपनी का कहना है कि वह नोटिफिकेशन परमिशन हटाने के बारे में यूजर्स को सूचित करेगा, जिससे वे चाहें तो सेटिंग बदल सकेंगे। गूगल हस्तक्षेप बंद करने के लिए ऑटो-रिकोक्शन सुविधा बंद करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।