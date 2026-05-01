गूगल क्रोम में आए नए जेमिनी AI फीचर, ब्राउजिंग होगी और स्मार्ट

गूगल ने एंड्रॉयड पर क्रोम ब्राउजर के लिए नए जेमिनी AI फीचर पेश किए हैं। कंपनी का कहना है कि इन अपडेट के जरिए मोबाइल ब्राउजिंग पहले से ज्यादा स्मार्ट और आसान हो जाएगी। नए फीचर जेमिनी 3.1 मॉडल पर आधारित हैं और इनमें AI आधारित ब्राउजिंग, ऑटो टास्क और इमेज कस्टमाइजेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। गूगल के मुताबिक, यह अपडेट जून के आखिर से कुछ एंड्रॉयड 12 या उससे ऊपर वाले डिवाइस में अमेरिका में रोल आउट होना शुरू होगा।

ब्राउजिंग असिस्टेंट क्रोम में मिलेगा AI ब्राउजिंग असिस्टेंट गूगल ने बताया कि जेमिनी अब क्रोम के अंदर AI ब्राउजिंग असिस्टेंट की तरह काम करेगा। यूजर टूलबार में दिए गए नए आइकन पर टैप करके इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जेमिनी स्क्रीन के नीचे दिखाई देगा और उसी वेबपेज से जुड़े सवालों के जवाब देगा। यह लंबे आर्टिकल का सार बताएगा, मुश्किल विषय आसान भाषा में समझाएगा और पेज के कंटेंट के हिसाब से जानकारी देगा। कंपनी का कहना है कि इससे जानकारी ढूंढना पहले से आसान होगा।

जीमेल जीमेल और कैलेंडर से भी होगा कनेक्शन क्रोम में मौजूद जेमिनी अब जीमेल, गूगल कैलेंडर और कीप जैसी सेवाओं से भी जुड़ सकेगा। गूगल ने बताया कि यूजर किसी रेसिपी की सामग्री सीधे कीप में सेव कर सकेंगे या वेबसाइट देखते समय कैलेंडर में इवेंट जोड़ पाएंगे। अगर यूजर 'पर्सनल इंटेलिजेंस' फीचर चालू करेंगे, तो जेमिनी उनकी पसंद और आदतों के हिसाब से ज्यादा निजी सुझाव देगा। कंपनी का कहना है कि इससे ब्राउजिंग का अनुभव ज्यादा पर्सनल और उपयोगी बनेगा।

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डिजाइन तस्वीरों और डिजाइन में करेगा मदद गूगल ने 'नैनो बनाना' नाम का नया फीचर भी जोड़ा है। इसकी मदद से यूजर क्रोम के अंदर ही तस्वीरों को बदल या नई डिजाइन बना सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, आसान टेक्स्ट कमांड देकर वेब कंटेंट को इन्फोग्राफिक जैसे विजुअल रूप में बदला जा सकेगा। गूगल ने ऐसे उदाहरण भी दिखाए जहां यूजर घर की तस्वीरों में फर्नीचर का लेआउट बदल रहे थे। कंपनी का कहना है कि यह फीचर क्रिएटिव कामों को ज्यादा आसान बना देगा।

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