सुंदर पिचई ने कहा- AI नौकरियां नहीं लेगा, बल्कि नए दरवाजे खोल रहा टेक्नोलॉजी Jun 07, 2026

गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी नौकरियां लेने नहीं आया है, बल्कि आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है।

हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने AI को एक 'शक्तिशाली इक्वलाइजर' बताया, जिसका मतलब है कि यह सबके लिए समान मौके पैदा करेगा।

पिचाई का कहना है कि AI आज के ऑफिस में वही बदलाव ला सकता है, जैसा पहले डिजिटल स्प्रेडशीट्स ने फाइनेंस के क्षेत्र में किया था।

उन्होंने खासकर इस बात पर जोर दिया कि AI की मदद से कोडिंग जैसी स्किल सीखना बहुत आसान हो जाएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्र में अपना करियर बना पाएंगे।