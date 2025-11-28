गूगल CEO सुंदर पिचई ने AI के भविष्य को लेकर की यह भविष्यवाणी
क्या है खबर?
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बाद आने वाली अगली बड़ी तकनीक के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग तेजी से आगे बढ़ रही है और यह उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां AI लगभग 5 साल पहले था। पिचई का कहना है कि आने वाले 5 साल क्वांटम के लिए बहुत रोमांचक होने वाले हैं और गूगल इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है।
क्वांटम तकनीक
क्वांटम तकनीक क्यों होगी गेम-चेंजर?
पिचई के मुताबिक, क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने वाला बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और ब्रह्मांड की कई चीजें क्वांटम सिद्धांतों पर ही काम करती हैं, इसलिए क्वांटम कंप्यूटर उन्हें बेहतर समझने में मदद करेंगे। इससे समाज को दवाई बनाने, मौसम समझने, ऊर्जा समाधान ढूंढने और विज्ञान की कई मुश्किल समस्याओं को हल करने में बड़ी और तेज मदद मिल सकती है।
क्षमता
गूगल की प्रगति और क्वांटम सिस्टम की क्षमता
पिचई ने बताया कि गूगल ने हाल ही में अपना नया 'विलो' क्वांटम चिप और 'क्वांटम इकोज' नाम का सिस्टम बनाया है, जो कई मामलों में सुपरकंप्यूटर से भी तेज काम कर सकता है। उनका कहना है कि गूगल क्वांटम कंप्यूटिंग के सबसे आगे चल रहे प्रयासों में शामिल है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक मुश्किल समस्याओं को बहुत कम समय में हल कर सकती है और भविष्य में इसका असर हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा।
प्रतिक्रिया
लोगों और निवेशकों की प्रतिक्रिया
पिचई के बयान के बाद सोशल मीडिया पर क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर चर्चा बढ़ गई है। कई निवेशकों का कहना है कि पिचई के शब्द वैसा ही शुरुआती संकेत देते हैं जैसा AI के बड़े बूम से पहले हुआ था। लोगों का मानना है कि आने वाले वर्षों में क्वांटम तकनीक दवाइयों, सुरक्षा, विज्ञान, उद्योग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में बड़ी क्रांति ला सकती है। कुछ लोग इसे भविष्य की अगली बड़ी तकनीकी लहर बता रहे हैं।