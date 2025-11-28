अलीबाबा ने शुरू की अपने पहले AI स्मार्ट चश्में की बिक्री, जानिए खासियत

अलीबाबा ने शुरू की अपने AI स्मार्ट ग्लास की बिक्री

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:38 am Nov 28, 202510:38 am

क्या है खबर?

अलीबाबा ग्रुप ने अपने क्वेन AI मॉडल से चलने वाले पहले स्मार्ट चश्मेंकी बिक्री शुरू कर दी है, जिससे कंपनी ने कंज्यूमर हार्डवेयर मार्केट में नई शुरुआत की है। इन ग्लास का नाम क्वार्क S1 है, जो यूजर को उनके सामने दिख रही चीजों पर सीधा कॉन्टेक्स्ट जानकारी दिखाने की सुविधा देता है। यह ग्लास चीन में मेटा के रे-बैन स्मार्ट ग्लास जैसी टेक्नोलॉजी को टक्कर देने के लिए पेश किया गया है।