अलीबाबा ने शुरू की अपने पहले AI स्मार्ट चश्में की बिक्री, जानिए खासियत
क्या है खबर?
अलीबाबा ग्रुप ने अपने क्वेन AI मॉडल से चलने वाले पहले स्मार्ट चश्मेंकी बिक्री शुरू कर दी है, जिससे कंपनी ने कंज्यूमर हार्डवेयर मार्केट में नई शुरुआत की है। इन ग्लास का नाम क्वार्क S1 है, जो यूजर को उनके सामने दिख रही चीजों पर सीधा कॉन्टेक्स्ट जानकारी दिखाने की सुविधा देता है। यह ग्लास चीन में मेटा के रे-बैन स्मार्ट ग्लास जैसी टेक्नोलॉजी को टक्कर देने के लिए पेश किया गया है।
खासियत
क्वार्क S1 की खासियत और डिस्प्ले फीचर
क्वार्क S1 ग्लास में ट्रांसलूसेंट डिस्प्ले दिए गए हैं, जो असली दृश्य पर जानकारी ओवरले करके साफ-साफ दिखाते हैं। इसमें कैमरे, बोन कंडक्शन माइक्रोफोन और 24 घंटे चलने वाली स्वैपेबल बैटरी भी मिलती है। यह मॉडल अलीबाबा के नए क्वेन AI सिस्टम से चलता है, जिसकी वजह से इसमें तेज और स्मार्ट रेस्पॉन्स मिलता है। कंपनी ने बताया कि यह ग्लास यूजर को रीयल-टाइम जानकारी देने में बहुत सक्षम है।
कीमत
कीमत और दूसरे मॉडल की जानकारी
क्वार्क S1 ग्लास की शुरुआती कीमत 3,799 युआन (लगभग 48,000 रुपये) रखी गई है। इसके साथ कंपनी एक सस्ता मॉडल क्वार्क G1 भी लाई है, जिसकी कीमत 1,899 युआन (लगभग 24,000 रुपये) है। G1 में माइक्रो-OLED डिस्प्ले नहीं दिए गए हैं और यह थोड़ा साधारण वर्जन माना जाता है। इन दोनों ही मॉडल क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन AR1 प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जिसे खास तौर पर ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास के लिए डिजाइन किया गया है।