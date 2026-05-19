गूगल I/O 2026 में सैमसंग और गूगल ने आने वाले एंड्रॉयड XR चश्मे की दिखाई झलक

गूगल I/O 2026 में सैमसंग और गूगल ने अपने एंड्रॉयड XR स्मार्ट ग्लास की झलक दिखाई है। कंपनी ने बताया कि ये स्मार्ट ग्लास इस साल के आखिर में बिक्री के लिए लाए जा सकते हैं। गूगल ने पिछले साल सैमसंग के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इसके साथ वारबी पार्कर और जेंटल मॉन्स्टर जैसी आईवियर कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं। ये स्मार्ट ग्लास रोजमर्रा के कामों को ज्यादा आसान बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।

खासियत फोन जेब में रखकर कर सकेंगे कई काम गूगल और सैमसंग के अनुसार, ये स्मार्ट ग्लास फोन के साथ कनेक्ट होकर काम करेंगे। इनमें यूजर्स को नेविगेशन, नोटिफिकेशन, रियल टाइम ट्रांसलेशन और वॉयस कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कंपनी ने बताया कि जेमिनी की मदद से यूजर्स आवाज के जरिए कई काम कर सकेंगे। इससे लोगों को बार-बार फोन हाथ में लेने की जरूरत कम होगी। गूगल का कहना है कि यह तकनीक लोगों को बिना पूरी तरह डिस्कनेक्ट हुए आसपास के माहौल से जुड़े रहने में मदद करेगी।

फीचर्स कैमरा और स्पीकर जैसे फीचर भी मिलेंगे कंपनी ने बताया कि स्मार्ट ग्लास में स्पीकर और कैमरा जैसे फीचर भी दिए जाएंगे। इन कैमरों का इस्तेमाल फोटो लेने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ऑब्जेक्ट पहचान के लिए किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक डिस्प्ले, कीमत और पूरे स्पेसिफिकेशन की जानकारी साझा नहीं की है। गूगल और सैमसंग ने बताया कि अलग-अलग मॉडल में डिजाइन भी अलग होंगे। कुछ मॉडल ज्यादा आधुनिक लुक में आएंगे, जबकि कुछ को सामान्य चश्मे जैसा डिजाइन दिया जाएगा।

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