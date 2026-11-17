आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण हैकर्स के लिए सॉफ्टवेयर में कमजोरियां ढूंढना अब और आसान हो गया है, इसलिए दोनों कंपनियां चाहती हैं कि बग्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि यूजर्स सुरक्षित रहें।

गूगल 2 फरवरी, 2027 से 60 दिन की समय-सीमा लागू करेगा और फिर 3 जनवरी, 2028 तक एंथ्रोपिक की तरह 30 दिन की समय-सीमा पर आ जाएगा।

इसके अलावा, एंथ्रोपिक ने उन बग्स के लिए 7 दिन की समय-सीमा तय की है, जिनका हैकर्स पहले से फायदा उठा रहे हैं। खास ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट चलाने वाले लोग OSS स्कैनर नाम की एक मुफ्त सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन सख्त समय-सीमाओं को पूरा करने में मदद के लिए वे क्लाउड अल्ट्रा का 6 महीने का मुफ्त एक्सेस भी पा सकते हैं।