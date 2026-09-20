जापान ने लॉन्च की पहली ह्यूमनॉइड एम्बुलेंस, रोबोट्स की फौरन होगी मरम्मत

यह ह्यूमनॉइड एम्बुलेंस जीमो द्वारा बेचे गए रोबोट की मरम्मत कर सकती है। यह जहां रोबोट खराब होते हैं, वहीं मौके पर तुरंत उन्हें ठीक करती है।

अगर, कोई बड़ी खराबी आ जाए तो उन्हें अपनी वैन में ले जाकर ठीक करती है। जापान इस कदम से वैश्विक रोबोटिक्स बाजार में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है।

अनुमान है कि यह बाजार 2040 तक 370 अरब डॉलर (करीब 35,000 अरब रुपये) का हो सकता है। ऐसे कदम और जापान एयरलाइंस जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी जापान को एक असली टेक पावरहाउस बनाने में मजबूत कर रही हैं।