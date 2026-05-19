जीमेल और डॉक्स होंगे पहले से ज्यादा स्मार्ट, गूगल ने किए नए AI फीचर का ऐलान

गूगल अब अपने कई ऐप्स में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लाइव फीचर जोड़ने जा रही है। कंपनी ने बताया है कि जीमेल, डॉक्स और कीप में ऐसे टूल आएंगे, जिनसे लोग आम भाषा में सवाल पूछ सकेंगे और तुरंत जवाब पा सकेंगे। इन फीचर्स का मकसद काम को आसान और तेज बनाना है। इससे यूजर्स को फाइल, नोट्स या ईमेल में जरूरी जानकारी खोजने में कम समय लगेगा। कंपनी इस सुविधा को पहले पेड AI यूजर्स के लिए शुरू करेगी।

जीमेल जीमेल लाइव से आसान होगी जानकारी खोज गूगल का नया जीमेल लाइव फीचर यूजर्स को सीधे इनबॉक्स से सवाल पूछने की सुविधा देगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को अपनी फ्लाइट का गेट नंबर जानना हो, तो वह सीधे सिस्टम से पूछ सकेगा। इसके बाद AI ईमेल में मौजूद जानकारी के आधार पर जवाब देगा। इससे लोगों को अलग-अलग ईमेल में कीवर्ड खोजने की जरूरत कम होगी। यह फीचर बातचीत वाले तरीके में काम करेगा और जानकारी जल्दी उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

डॉक्स डॉक्स लाइव करेगा नोट्स को व्यवस्थित डॉक्स लाइव फीचर लोगों के शुरुआती विचारों और नोट्स को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। यूजर अपनी बात बोलकर AI को जानकारी दे सकेंगे, जिसके बाद सिस्टम उसे सही ढंग से तैयार करेगा। अनुमति मिलने पर यह जीमेल और ड्राइव से जुड़ी जरूरी जानकारी भी जोड़ सकेगा। कंपनी के अनुसार, जरूरत पड़ने पर AI इंटरनेट से भी जरूरी जानकारी खोज सकता है। इससे डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम आसान होगा और समय की बचत भी हो सकेगी।

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