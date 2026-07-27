आधे से ज्यादा प्रवासी पक्षी गायब होने की कगार पर, शोध में खुलासा

ये प्रवासी पक्षी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि ये पूरे महाद्वीपों में पौधों का परागण करके और हानिकारक कीटों को कंट्रोल करके पर्यावरण में एक अहम भूमिका निभाते हैं।

शोध में यह भी बताया गया है कि अगर, हम इनके आवासों को बचाते हैं और इनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं तो हालात सुधर सकते हैं।

पहले भी वॉटरफॉउल और रैप्टर्स जैसे पक्षियों की आबादी वापस लौट आई है। शोध के सह मुख्य लेखक पीटर मारा ने साफ कहा कि अब असली चुनौती यह है कि हम साझेदारियों, जरूरी संसाधनों, राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोगों की भागीदारी को एक साथ लाएं, ताकि इन पक्षियों को उस बड़े पैमाने पर बचाया जा सके, जिसकी उन्हें जरूरत है। साफ संदेश यह है कि इन पक्षियों को बचाने के लिए अभी से पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा।