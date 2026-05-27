जलवायु परिवर्तन से 10 फीसदी बढ़ गया साल्मोनेला का एंटीबायोटिक प्रतिरोध

एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग मुख्य वजह

अभी भी एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ही दवाओं के बेअसर होने की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन जलवायु परिवर्तन इस समस्या को और भी तेजी से बढ़ा रहा है। खासतौर पर दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व जैसे इलाकों में इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।

अच्छी खबर यह है कि अगर, दुनिया के देश कार्बन उत्सर्जन घटाएं और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल समझदारी से करें तो साल 2100 तक इस प्रतिरोध में लगभग 25 फीसदी तक की कमी आ सकती है।

अध्ययन बताता है कि इस चुनौती से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर बेहतर कार्रवाई, एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल और अस्पतालों से लेकर खेती-किसानी तक हर जगह कड़ी निगरानी शामिल है।