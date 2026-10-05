ग्लांस ने ऐपल डिवाइस पर सिरी के साथ AI शॉपिंग को जोड़ा

ग्लांस के नए ऐप में ऐपल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। यह अब आपको बताएगा कि वह किसी खास उत्पाद का सुझाव क्यों दे रहा है? इसका नया वर्चुअल ट्राई-ऑन टूल, जो कोर AI तकनीक से चलता है, सीधे आपके डिवाइस पर ही काम करता है। इससे आपका डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

इसके अलावा, यह ऐप शानदार लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ आता है। वर्चुअल ट्राई-ऑन की यह सुविधा इस साल के आखिर तक सभी योग्य डिवाइस पर उपलब्ध हो जाएगी।

ग्लांस का इरादा है कि मुख्य रूप से अमेरिका में लगभग 6 करोड़ डिवाइस पर यूजर्स को एक बेहतर और स्मार्ट शॉपिंग अनुभव मिल सके।