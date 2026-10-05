ग्लांस ने ऐपल डिवाइस पर सिरी के साथ AI शॉपिंग को जोड़ा
इनमोबी के समर्थन से चलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक वाला कंज्यूमर प्लेटफॉर्म ग्लांस अब iOS 27 के नए अपडेट के बाद आपको सीधे सिरी से शॉपिंग करने की सुविधा देता है।
आपको बस सिरी को अपनी जरूरत बतानी होगी और आपको बिना किसी दूसरे ऐप पर जाए आपकी पसंद के हिसाब से उत्पाद के सुझाव मिल जाएंगे।
पेश किया ऑन-डिवाइस ट्राई-ऑन
ग्लांस के नए ऐप में ऐपल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। यह अब आपको बताएगा कि वह किसी खास उत्पाद का सुझाव क्यों दे रहा है? इसका नया वर्चुअल ट्राई-ऑन टूल, जो कोर AI तकनीक से चलता है, सीधे आपके डिवाइस पर ही काम करता है। इससे आपका डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
इसके अलावा, यह ऐप शानदार लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ आता है। वर्चुअल ट्राई-ऑन की यह सुविधा इस साल के आखिर तक सभी योग्य डिवाइस पर उपलब्ध हो जाएगी।
ग्लांस का इरादा है कि मुख्य रूप से अमेरिका में लगभग 6 करोड़ डिवाइस पर यूजर्स को एक बेहतर और स्मार्ट शॉपिंग अनुभव मिल सके।