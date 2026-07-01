गिटहब के लिए जून रहा सबसे शानदार महीना, नए भुगतान मॉडल का पड़ा असर टेक्नोलॉजी Jul 01, 2026

गिटहब के लिए जून अब तक का सबसे शानदार महीना रहा है। इसका सारा श्रेय उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग टूल, कोपायलट की कीमत में किए गए बदलाव को जाता है।

1 जून से कंपनी ने हर यूजर से एक तय फीस लेने के बजाय 'पे एज यू गो' (जितना इस्तेमाल, उतना भुगतान) मॉडल शुरू किया। इस नए मॉडल की वजह से कोपायलट को आजमाना बहुत से लोगों के लिए आसान हो गया है और अब यह OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियों के साथ बराबरी पर खड़ा हो गया है।

गिटहब के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) व्लादिमीर फेडोरोव ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, "जून हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन महीना रहा।"