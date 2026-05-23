पैलियोग्राफिकम AI टूल खोलेगा 3,000 साल पुराने इतिहास के राज टेक्नोलॉजी May 23, 2026

जर्मनी के शोधकर्ताओं ने 'पैलियोग्राफिकम' नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल बनाया है।

कीलाकार लिपि में लिखी प्राचीन मिट्टी की पटि्टयों को पढ़ने के तरीके को बदल रहा है, जिससे अनातोलिया पर कभी प्रभुत्व रखने वाली हित्ती सभ्यता के अनगिनत भूले हुए रहस्यों को उजागर करने की संभावना है।

पहले ये मिट्टी की पट्टियां अक्सर टूटी-फूटी मिलती थीं और इन्हें समझने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब यह AI कुछ ही मिनटों में हजारों तस्वीरों को स्कैन कर लेता है और बारीक से बारीक जानकारी भी पहचान लेता है। इससे 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी, गुमशुदा कहानियों को फिर से जोड़ने में शोधकर्ताओं को नई राह मिली है।