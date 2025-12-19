AI से बने वीडियो की पहचान कर सकेगा जेमिनी, आया नया फीचर 

AI से बने वीडियो की पहचान कर सकेगा जेमिनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:45 pm Dec 19, 202505:45 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने नकली वीडियो तेजी से फैल रहे हैं, जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। इसी समस्या से राहत देने के लिए गूगल ने जेमिनी ऐप में एक नया फीचर जोड़ा है। इस फीचर की मदद से यूजर यह जान सकते हैं कि कोई वीडियो गूगल के AI टूल्स से बनाया या एडिट किया गया है या नहीं। यह कदम कंटेंट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।