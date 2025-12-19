OpenAI के ChatGPT ने मोबाइल ऐप से की 270 अरब रुपये से ज्यादा की कमाई
क्या है खबर?
OpenAI ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT के मोबाइल ऐप से अच्छी कमाई की है। ऐप इंटेलिजेंस फर्म ऐपफिगर्स के नए अनुमानों के मुताबिक, ChatGPT ने iOS और एंड्रॉयड पर अब तक दुनियाभर में 3 अरब डॉलर (लगभग 270 अरब रुपये) से ज्यादा की कमाई कर ली है। यह आंकड़ा मई 2023 में ऐप लॉन्च होने के बाद का है, जब इसे शुरुआत में केवल आईफोन यूजर्स के लिए पेश किया गया था।
कमाई
2025 में कमाई की रफ्तार सबसे तेज
इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह है कि ChatGPT की कमाई में 2025 के दौरान जबरदस्त उछाल देखा गया है। ऐपफिगर्स के अनुसार, सिर्फ 2025 में ही मोबाइल यूजर्स ने ChatGPT पर करीब 2.48 अरब डॉलर (लगभग 220 अरब रुपये) खर्च किए। यह रकम 2024 की कमाई 48.7 करोड़ डॉलर (लगभग 4,400 करोड़ रुपये) से करीब 408 प्रतिशत ज्यादा है। लॉन्च के पहले साल में कमाई सिर्फ 4.29 करोड़ डॉलर रही थी।
बढ़त
टिक-टॉक और डिज्नी+ से भी तेज बढ़त
ChatGPT की ग्रोथ की रफ्तार दूसरे बड़े ऐप्स से काफी तेज मानी जा रही है। इस ऐप को 3 अरब डॉलर की कमाई तक पहुंचने में केवल 31 महीने लगे, जो टेक इंडस्ट्री में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तुलना करें तो टिक-टॉक को यही आंकड़ा छूने में 58 महीने लगे थे। वहीं डिज्नी+ को 42 महीने और HBO मैक्स को 46 महीने का समय लगा था, जो ChatGPT की तेज बढ़त दिखाता है।
जरिया
सब्सक्रिप्शन बना कमाई का सबसे बड़ा जरिया
OpenAI के पास ChatGPT की मोबाइल कमाई का बड़ा हिस्सा सब्सक्रिप्शन से आता है। इसमें 20 डॉलर (लगभग 1,800 रुपये) प्रति माह वाला ChatGPT प्लस और 200 डॉलर प्रति माह वाला ChatGPT प्रो प्लान शामिल है। आगे चलकर OpenAI डेवलपर टूल्स, इन-ऐप ऐप डायरेक्टरी और विज्ञापन जैसे नए विकल्पों से कमाई बढ़ा सकती है। वहीं गूगल और एंथ्रोपिक जैसे प्रतिद्वंद्वी भी अपने-अपने AI मॉडल को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।