गूगल मैप में जेमिनी को जोड़ा गया है

गूगल मैप पर मिलेगी जेमिनी की सुविधा, हैंड्स-फ्री कर सकेंगे इस्तेमाल

क्या है खबर?

गूगल मैप में जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट काे शामिल किया गया है। इससे पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों के लिए हैंड्स-फ्री सपोर्ट उपलब्ध होगा। यह अपडेट जेमिनी की उपलब्धता वाले सभी एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पर विश्व स्तर पर रोल आउट हो रहा है। कंपनी का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य नेविगेशन को अधिक सुरक्षित और इंटरैक्टिव बनाना है, जिससे यूजर फोन को छुए बिना प्रश्न पूछ सकें, मैसेज भेज सकें और दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकें।