जेमिनी AI में नया फीचर, शोध के लिए कर सकेगा ड्राइव और ईमेल का विश्लेषण

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:00 pm Nov 06, 202512:00 pm

क्या है खबर?

गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर डीप रिसर्च का को अपग्रेड कर रही है। अब यह जीमेल, गूगल चैट और गूगल ड्राइव में संग्रहीत जानकारी तक सीधे पहुंच कि सकता है। पहले यह केवल वेब या अपलोड किए गए PDF और इमेज को ही देख पाता था। नया फीचर यूजर्स को दस्तावेज, ईमेल, चैट और स्प्रेडशीट से डाटा लेकर सीधे शोध और विश्लेषण में शामिल करने की सुविधा देता है, जिससे काम करना और भी आसान हो गया है।