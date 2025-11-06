जेमिनी AI में नया फीचर, शोध के लिए कर सकेगा ड्राइव और ईमेल का विश्लेषण
क्या है खबर?
गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर डीप रिसर्च का को अपग्रेड कर रही है। अब यह जीमेल, गूगल चैट और गूगल ड्राइव में संग्रहीत जानकारी तक सीधे पहुंच कि सकता है। पहले यह केवल वेब या अपलोड किए गए PDF और इमेज को ही देख पाता था। नया फीचर यूजर्स को दस्तावेज, ईमेल, चैट और स्प्रेडशीट से डाटा लेकर सीधे शोध और विश्लेषण में शामिल करने की सुविधा देता है, जिससे काम करना और भी आसान हो गया है।
तरीका
डीप रिसर्च का उपयोग कैसे करें?
डीप रिसर्च का उपयोग करना काफी आसान है। इसके लिए जेमिनी टूल मेनू में डीप रिसर्च विकल्प चुनें और नया 'सोर्स' ड्रॉपडाउन खोलें। इसमें 'सर्च' विकल्प जीमेल, ड्राइव और चैट से जुड़ा है। इसके बाद आप टीम दस्तावेज, प्रोजेक्ट योजनाएं और ईमेल थ्रेड्स का विश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी नए उत्पाद का बाजार विश्लेषण या प्रतिद्वंद्वी उत्पाद की रिपोर्ट तैयार करना अब सीधे और तेजी से संभव होगा।
उपलब्धता
अतिरिक्त जानकारी और उपलब्धता
जेमिनी डीप रिसर्च का यह नया फीचर अब gemini.google.com पर लाइव है। आने वाले दिनों में यह मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। नया सिस्टम टीम सहयोग, सार्वजनिक वेब डाटा और व्यक्तिगत फाइल्स को क्रॉस-रेफरेंस करने की सुविधा देता है। इसका उद्देश्य शोध और निर्णय प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और प्रभावी बनाना है। यूजर्स अब अपने जीमेल, ड्राइव और चैट डाटा का फायदा सीधे डीप रिसर्च में ले सकते हैं।