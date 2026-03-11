गूगल क्रोम में आया जेमिनी AI, जानिए कैसे करता है काम

टेक कंपनी गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर के लिए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर भारत में लॉन्च किए हैं। इन फीचर में क्रोम के अंदर सीधे जेमिनी AI का इस्तेमाल करने की सुविधा भी शामिल है। कंपनी का कहना है कि इससे यूजर्स को इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना और समझना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। नए फीचर गूगल के जेमिनी 3.1 मॉडल पर आधारित हैं और शुरुआत में डेस्कटॉप तथा iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

फीचर कई भाषाओं और स्मार्ट फीचर का सपोर्ट गूगल ने बताया कि नए AI फीचर में 50 से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है। इसमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु और तमिल जैसी कई भारतीय भाषाएं शामिल हैं। इन फीचर का उद्देश्य यूजर्स को तेजी से जानकारी पाने और लंबे वेब कंटेंट को समझने में मदद करना है। इसके जरिए यूजर बिना ज्यादा मेहनत के वेबसाइट की जानकारी का सार भी देख सकते हैं और जरूरी जानकारी जल्दी पा सकते हैं।

काम क्रोम में जेमिनी ऐसे करता है काम क्रोम में जेमिनी का इस्तेमाल करना काफी आसान बनाया गया है। ब्राउजर के ऊपर दाईं ओर 'आस्क जेमिनी' आइकन पर क्लिक करने से एक साइड पैनल खुल जाता है। इसके बाद यूजर उसी पेज पर रहते हुए जेमिनी से सवाल पूछ सकते हैं। यह फीचर अलग-अलग टैब पर मौजूद जानकारी को समझकर जवाब दे सकता है। इसके जरिए यूजर प्रोडक्ट खोजने, जानकारी समझने और कई काम बिना टैब बदले कर सकते हैं।

