बेंगलुरु में AI ऐप ढूंढेगा सड़क के गड्ढे, शिकायत करना होगा आसान

यह ऐप स्मार्ट विजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गड्ढों का पता लगाती है। साथ ही यह भी बता देती है कि उन गड्ढों को ठीक करने की जिम्मेदारी किस ठेकेदार की है। इस ऐप को OpenAI के टूल्स का इस्तेमाल कर केवल एक दिन में बनाया गया है। अब तक इसने 100 शिकायतें इकट्ठी करके सीधे नगर निगम कमिश्नरों तक पहुंचाई हैं।

सेन अब 'पॉटहोल रिपोर्टर' को सहाया और नम्माकासा जैसे दूसरे नागरिक ऐप से भी जोड़ना चाहते हैं। उनकी सोच है कि इससे यह ऐप केवल बेंगलुरु ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में समस्याओं की शिकायत करने का एक बेहतरीन जरिया बन जाएगा।