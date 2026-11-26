क्यों कंपनियों का AI खर्च घटने की बजाय बढ़ रहा?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टोकन सस्ते होने से कंपनियों का खर्च वाकई कम नहीं होगा। अमेरिकी शोध कंपनी गार्टनर ने बताया है कि पिछले 6 महीनों में टोकन की कीमतें 5 से 10 गुना तक बढ़ गई हैं।
इसकी मुख्य वजह यह है कि वेंडर ने सब्सक्रिप्शन मॉडल छोड़कर 'जितना इस्तेमाल करो, उतना भुगतान करो' (पे एज यू गो) वाली कीमत प्रणाली अपना ली है।
इसके अलावा, अगर AI टूल को ठीक से सेट नहीं किया गया और वे ज्यादा या जरूरी काम करने लगे तो कंपनियों का बिल घटने के बजाय बढ़ सकता है।
सही मॉडल के इस्तेमाल पर दिया जोर
गार्टनर की वरिष्ठ निदेशक विश्लेषक आकृति कपूर का सुझाव है कि कंपनियों को वेंडर से केवल मोलभाव करने के बजाय हर काम के लिए सही AI मॉडल चुनने और फालतू डाटा इनपुट को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वेंडर भले ही 50-60 फीसदी फायदे का वादा करते हों, लेकिन असल में फायदा करीब 20 फीसदी के आस-पास ही होता है।
यह दिलचस्प है कि जो संगठन AI के हिसाब से अपने कामकाज के तरीकों को बदलते हैं, वे अपनी कार्यक्षमता में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी देख सकते हैं।
2027 तक AI पर दुनियाभर का खर्च 4000 अरब डॉलर (करीब 3.7 लाख अरब रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में अभी समझदारी भरे फैसले लेना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है।