गार्टनर की वरिष्ठ निदेशक विश्लेषक आकृति कपूर का सुझाव है कि कंपनियों को वेंडर से केवल मोलभाव करने के बजाय हर काम के लिए सही AI मॉडल चुनने और फालतू डाटा इनपुट को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वेंडर भले ही 50-60 फीसदी फायदे का वादा करते हों, लेकिन असल में फायदा करीब 20 फीसदी के आस-पास ही होता है।

यह दिलचस्प है कि जो संगठन AI के हिसाब से अपने कामकाज के तरीकों को बदलते हैं, वे अपनी कार्यक्षमता में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी देख सकते हैं।

2027 तक AI पर दुनियाभर का खर्च 4000 अरब डॉलर (करीब 3.7 लाख अरब रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में अभी समझदारी भरे फैसले लेना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है।